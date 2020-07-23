Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

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