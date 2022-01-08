Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor.

Ligde ikinci yarının ilk maçında Karadeniz temsilcisini konuk eden sarı-kırmızılılar, Shapi Süleymanov'un 11. dakikada kaydettiği golle yenildi. Bu sezon ligde 13. maçında puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın mağlubiyet sayısı 7'ye çıktı.

Bu sonuçla Galatasaray, 27 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkının 22'ye çıkmasına engel olamadı.

Karadeniz temsilcisi ise 7. galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti.

SON 9 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom" kalesindeki 10 gole engel olamadı.

IŞIK KAAN'IN ŞANSSIZLIĞI

Galatasaray'ın 20 yaşındaki stoperi Işık Kaan Arslan, kariyerinde çıktığı ilk Süper Lig maçında 18 dakika sahada kalabildi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç futbolcu, ilk dakikalarda arka adalesinden sorun yaşadı. Müsabakanın 18. dakikasında topsuz alanda kendini yere bırakan Işık Kaan, oyuna devam edemedi.

Çıkmak zorunda kalan Işık Kaan Arslan'ın yerine 18. dakikada Christian Luyindama oyuna dahil oldu.

HALİL'E PROTESTO

Galatasaray taraftarları, genç oyuncu Halil Dervişoğlu'nu ıslıkladı.

Karşılaşmada etkisiz bir performans sergileyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 61. dakikada yerini Arda Turan'a bıraktı. Halil, saha kenarına gelirken taraftarın ıslıklı tepkisiyle karşılaştı.

NELSSON CEZALI

Sarı-kırmızılı takımın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson cezalı duruma düştü.

Bu maç öncesinde sınırda bulunan Nelsson, 86. dakikada hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen Nelsson, 21. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

OKAN KOCUK'TAN KRİTİK KURTARIŞLAR

GZT Giresunspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı kaleci Okan Kocuk, takımının galibiyetinde önemli rol aldı.

Bonservisi sarı-kırmızılı takımda olan Okan, 2 önemli pozisyonda yaptığı kurtarışla Galatasaray'ın skora denge getirmesine engel oldu.

26 yaşındaki file bekçisi, maçın 34. dakikada Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda, 57. dakikasında ise önce Alexandru Cicaldau, sonra Halil Dervişoğlu'nun arka arkaya vuruşlarında topun filelere gitmesini önledi.

GİRESUN 2 MAÇ SONRA KAZANDI

GZT Giresunspor, Süper Lig'de 2 karşılaşmanın ardından galibiyet elde etti.

Ligdeki son 2 maçında Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'a yenilen Karadeniz temsilcisi, Galatasaray deplasmanından 3 puanla döndü.