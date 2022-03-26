Galatasaray'da kongre heyecanı

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.

Kongre, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başladı.

Kongreyi Metin Sinan Aslan'ın yönetmesine karar verildi.

Yapılan oylama sonucunda; Galatasaray'da ibra oylaması, kapalı oylama usulüyle yapılacak.

Galatasaray'da otizm yüzme şubesinin kurulması onaylandı.

İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek.

Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Burak Elmas yönetiminin mali ve idari yönden ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.