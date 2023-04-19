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Galatasaray'da kombine kart satış rekoru kırıldığı duyuruldu

Galatasaray'ın dün başlattığı kombine yenileme satışlarının ilk gününde, adet bazında rekor kırıldığı kaydedildi

Giriş: 19.04.2023 - 18:46 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da kombine kart satış rekoru kırıldığı duyuruldu
AA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, satış adedi verilmezken, taraftarların kombine ile VIP koltuklarını yenilemeye büyük ilgi gösterdiği, sayının, en yüksek rakama ulaşılan geçen yılın ilk gün satış adedine göre yüzde 40 artış gösterdiği belirtildi.

Son 10 yılın ilk gün performansına göre en yüksek satış adetine ulaşan sarı-kırmızılı kulübün, son 6 yılın ilk gün satışlarının toplam adedinden fazla kombineyi bir günde satarak tarihinde bir ilke imza attığı vurgulandı.

Dün gerçekleşen bir günlük satış rakamının, son 4 yılın haftalık satış rakamının da üstünde yer aldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı taraftarların, geçen yıl aldıkları kombinelerin yüzde 10.89'unu ilk gün yenilediği de ifade edildi.

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