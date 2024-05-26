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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 5 maç sonra 11'de - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu 5 maç sonra 11'de

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre Konyaspor karşısında 3 değişiklik yaptı. Kerem Aktürkoğlu 5 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 19:20 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:20
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        Kerem Aktürkoğlu 5 maç sonra 11'de
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe derbisine göre Konya karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk, cezalı Hakim Ziyech'in yanı sıra, Victor Nelsson ve Kerem Demirbay'ın yerine Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

        KEREM AKTÜRKOĞLU 5 MAÇ SONRA 1!'DE

        Galatasaray'da Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech'in yokluğunda onun yerine Kerem Aktürkoğlu ile başladı. Ligde son olarak deplasmandaki Alanyaspor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 5 maç sonra 11'e döndü.

        Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

        Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius bekledi.

        TARAFTARDAN TAM DESTEK

        Galatasaraylı taraftarlar, Konyaspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribününü tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla futbolcuları mücadeleye hazırladı.

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