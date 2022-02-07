Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda çalıştı. Sarı-kırmızılı diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından Galatasaray'ın altyapı takımlarının karmasıyla çift kale maç yaptı. Yeni transferler Semih, Pulgar ve Gomis çift kalenin tamamında forma giydi.

Sarı-kırmızılıların yarını izinli geçireceği belirtildi.