Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı.
Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 19 Ağustos Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.