Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas yaparak sürdürülen idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Peter Etebo ve Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildiği ifade edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.