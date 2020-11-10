Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme programı kapsamında ayak tenisi oynandığı belirtildi.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların katılmadığı idmanın koşu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.