Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Bir süre gruplar halinde pas ve top kapma oyunları oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, taktik çalışmayla idmanı noktaladı.