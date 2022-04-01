Florya Metin Oktay Tesisleri’nde küçük sahada ısınma hareketleri ve top kapma-pas çalışmasıyla başlayan antrenmanda daha sonra büyük sahada pres ve pas çalışmaları yapıldı. Ardından geçilen taktik bölümde ofansif girişimler ve duran top çalışmaları üzerinde duruldu.

Öte yandan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed’in tedavilerine devam edilirken, karantina dönemi bugün tamamlanan Sacha Boey ise bu gece İstanbul’da olacak.

Galatasaraylı futbolcular, Fatih Karagümrük maçı için yarın tesislerde bir araya gelecek. Karşılaşma saat 20.30'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.

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