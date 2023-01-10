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Galatasaray'da kaptanlardan gençlere prim jesti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi devirerek liderliğini sürdüren ve sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray'da kaptanların primler için devreye girdiği öğrenildi. Muslera ve Gomis'in "Gençler arasında maaşları düşük oyuncular var. Prim sayısı kadrodaki herkese eşit bölüşülsün ve kadroya girmeyen gençler de primden faydalansınlar" diyerek talepte bulunduğu, yönetimin de bunu memnuniyetle karşıladığı belirtildi

Giriş: 10.01.2023 - 08:03 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da kaptanlardan gençlere prim jesti
HABERTURK.COM

Galatasaray'da kaptanların genç futbolculara prim jesti de ortaya çıktı. Lig Radyo'nun haberine göre bu sezon başında Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı idarecilerle bir araya gelerek prim sisteminde değişiklik talep etti.

Habere göre maç primlerinde ilk 11 oynayan yüzde 100, oyuna sonradan giren yüzde 50, kulübede olup oyuna giremeyen yüzde 25 prim alacaktı ancak iki kaptan bu sistemin değişilmesini önerdi.

Muslera ve Gomis'in “Biz yabancılar maaşımızı döviz üzerinden aldığımız için gecikse de kaybımız olmuyor. Olası bir anlaşmazlık durumunda FIFA ve UEFA gibi çözümlerimiz de var. Ayrıca gelirimiz yüksek. Yerli oyuncuların bazılarında, hele de genç oyuncularda bu rakamlar alınmıyor. Gençlerde, yerlilerde maaşları çok düşük oyuncular var. Bu sebeple verilecek tüm galibiyet primlerini eşit olarak oyuncu sayısına bölelim. Yani kadroya giremeyen maaşı çok düşük gençler de primden faydalansınlar" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

YÖNETİM DE MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Muslera ve Gomis'in Florya'daki yetkililerle yaptığı görüşmedeki bu öneri daha sonra kulüp yönetimine iletilirken sarı-kırmızılı idarecilerin bu öneriyi memnuniyetle kabul ettiği belirtildi. Böylelikle sezon başından beri kaptanların isteğiyle Galatasaray'da primlerim tüm oyunculara eşit olarak paylaştırıldığı ifade edildi.

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