Galatasaray'da kaptanların genç futbolculara prim jesti de ortaya çıktı. Lig Radyo'nun haberine göre bu sezon başında Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı idarecilerle bir araya gelerek prim sisteminde değişiklik talep etti.
Habere göre maç primlerinde ilk 11 oynayan yüzde 100, oyuna sonradan giren yüzde 50, kulübede olup oyuna giremeyen yüzde 25 prim alacaktı ancak iki kaptan bu sistemin değişilmesini önerdi.
Muslera ve Gomis'in “Biz yabancılar maaşımızı döviz üzerinden aldığımız için gecikse de kaybımız olmuyor. Olası bir anlaşmazlık durumunda FIFA ve UEFA gibi çözümlerimiz de var. Ayrıca gelirimiz yüksek. Yerli oyuncuların bazılarında, hele de genç oyuncularda bu rakamlar alınmıyor. Gençlerde, yerlilerde maaşları çok düşük oyuncular var. Bu sebeple verilecek tüm galibiyet primlerini eşit olarak oyuncu sayısına bölelim. Yani kadroya giremeyen maaşı çok düşük gençler de primden faydalansınlar" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
YÖNETİM DE MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Muslera ve Gomis'in Florya'daki yetkililerle yaptığı görüşmedeki bu öneri daha sonra kulüp yönetimine iletilirken sarı-kırmızılı idarecilerin bu öneriyi memnuniyetle kabul ettiği belirtildi. Böylelikle sezon başından beri kaptanların isteğiyle Galatasaray'da primlerim tüm oyunculara eşit olarak paylaştırıldığı ifade edildi.