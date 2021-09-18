Kulübün 1905 yılında kurulduğu Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törene başkan Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu, teknik direktör Nurcan Çelik ve futbolcular katıldı.
Başkan Elmas, törende teknik direktör Nurcan Çelik'e çiçek verdi.
Organizasyonda konuşan başkan Burak Elmas, kulüp adına önemli bir hamle yapıldığını belirterek, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Ali Sami Bey ve arkadaşlarının bu ocakta kurarak dünyaya açtığı Galatasaray Spor Kulübü adına çok önemli bir hamle daha yapıyoruz. Kadın futbol takımımızı kuruyoruz. Takımımız, Türk olmayan takımları yenmek adına bu yolculuğa çıkıyor. Bütün camiamıza hayırlı olsun. Çok gururlu bir günü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yönetim kurulu üyesi Başak Karaca, Galatasaray Kulübünün temellerinin lisede atıldığını aktararak, "Bugün burada olmak bizim için çok özel. 100 yılı aşkın sene önce her şey burada başlamıştı. Bugün ise kız kardeşlerimizle birlikteyiz. Bundan dolayı çok heyecanlıyız. Başarılı olacağımıza eminim. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluklar vardır. Yine olacak." diye konuştu.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Nurcan Çelik ise "13 yaşımda eski Galatasaraylı futbolcu Roman Kosecki'ye hayranlığımla başlayan futbol kariyerimin, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın başında teknik direktör olarak devam edecek olması benim için tarifsiz duygu." şeklinde görüş belirtti.
Organizasyonun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Çelik, "Uzun süredir futbolcu ve kulüp başkanı olarak futbolun içindeyim. Bugün de Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak göreve başlamak beni çok heyecanlandırıyor. Bu, benim en büyük hayallerimden biriydi. Burada olduğum için inanılmaz mutlu ve gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.
Maçlarını Küçükçekmece'deki Kemal Aktaş Stadı'nda oynayacaklarını kaydeden Nurcan Çelik, Türkiye Futbol Federasyonunun lig statüsünü açıklamadığı için hangi ligde yer alacaklarının belli olmadığını söyledi.
Tanıtım kapsamında Galatasaray Lisesi Kız Futbol Takımı ile yapılan gösteri maçını Galatasaray, 10-1 kazandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!