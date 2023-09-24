Galatasaray'da İstanbulspor maçı hazırlıkları
Galatasaray, Avrupa maçları dolayısıyla Süper Lig´in 3'üncü haftasında ertelenen İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri´nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, 8´e 2 pas çalışmasıyla devam ederken antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00´de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Sarı-kırmızılılar, 26 Eylül Salı günü İstanbulspor ile saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek