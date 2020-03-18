Galatasaray'da idman iptal!

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile 15 Mart Pazar günü oynanan derbi maçın ardından teknik heyet tarafından sarı-kırmızılı futbolculara iki gün izin verilirken, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün saat 17.00'de başlanması kararlaştırılmıştı.

ERTELEME BEKLENİYOR!

Galatasaray'ın teknik heyeti, son anda aldığı kararla antrenmanı iptal etti. Sarı-kırmızılılar'ın bugün Ankara'da gerçekleşen koronavirüs toplantısından çıkan kararları beklediği ve toplantının uzaması nedeniyle idmanı iptal ettiği kaydedildi. Galatasaray cephesinin maçlar için erteleme kararı çıkacağını beklediği kaydedildi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile takım kaptanı Fernando Muslera başta olmak üzere futbolcular, Beşiktaş derbisinin ardından yaptıkları açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligde maçların ertelenmesini talep etmişti.