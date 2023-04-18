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Galatasaray'da Icardi riske edilmedi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlanarak oyundan çıktı. İlk yarıda bir gol atan Icardi'nin golden sonra ağrısının olduğu ve ikinci yarıda riske edilmediği öğrenildi

Giriş: 18.04.2023 - 22:01 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da Icardi şoku! İkinci yarıya çıkmadı
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

İlk yarıda sarı-kırmızılıları öne geçiren golü kaydeden Arjantinli futbolcunun ikinci yarı için koridordan çıkıldığında sahaya gelmediği görüldü.

Golden sonra adalesinde ağrı hisseden Icardi'nin riske edilmediği öğrenilirken tecrübeli golcünün yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Mauro Icardi, arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıktı" denildi.

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