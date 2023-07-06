Galatasaray'da Icardi çağrısı
Galatasaray'da taraftarın Mauro Icardi bekleyişi sürüyor. Sarı-kırmızılı idareciler, Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler alan Arjantinli yıldızı renklerine bağlamak için yoğun çaba harcarken Galatasaray taraftarı da Icardi'ye çağrıda bulunuyor
- 1
Şampiyon Galatasaray yeni sezon start'ını Kocaeli'nde verirken Hull City maçında gündem yine Mauro Icardi'ydi.
- 2
Sarı-kırmızılı tribünler geçen sezon attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin transferi için çağrıda bulundu.
- 3
Bir Galatasaray taraftarı "Evine dön Mauro Icardi" şeklinde bir pankart açtı.
-
- 4
Bazı taraftarlar ise maçın ilk yarısında "Taraftar çıldırdı, Icardi'yi istiyor." tezahüratlarında bulundu.