Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, AZ Alkmaar'da forma giyen Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö için kulübüne resmi teklif yaptı.

28 yaşındaki oyuncu şu anda sarı kırmızılı takımda orta saha merkezindeki ilk hedef konumunda bulunuyor.

2017 yazından beri Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Midtsjö, 194 maçta 7 gol 31 asistlik performans sergiledi.