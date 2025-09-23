Galatasaray'da hedef gruplara kalmak
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi elemeleri rövanşında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini konuk edecek.
FIBA Avrupa Ligi elemeleri rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yarın Romanya ekibi ACS Sepsi-SIC'i ağırlayacak.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı ilk maçı 81-48 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti.
Galatasaray, Rumen temsilcisini elediği takdirde adını FIBA Kadınlar Avrupa Ligi grup aşamasına yazdıracak.
Elenen ekip ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.