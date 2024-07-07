Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da hazırlıkların İstanbul etabı sona erdi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da hazırlıkların İstanbul etabı sona erdi

        Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 07.07.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazırlıkların İstanbul etabı sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Dinamik ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, 9 Temmuz Salı gününden itibaren yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
        Kendisini vurandan daha fazla ceza aldı!
        Kendisini vurandan daha fazla ceza aldı!
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Futbolun zarif yüzü!
        Futbolun zarif yüzü!
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Evini taşlayan damadını öldürdü!
        Evini taşlayan damadını öldürdü!
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Habertürk Anasayfa