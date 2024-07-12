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        Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

        Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma, 8'e 2 pas organizasyonu ve topa sahip olma çalışmaları ile başladı. Hazırlıklar yarın çift idman ile sürecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:26 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:26
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        Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor
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        Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg bölgesinde sürdürüyor.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

        Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

        Galatasaray, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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