Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolculara laktat testi uygulandı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.