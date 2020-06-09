Florya Metin Oktay Tesisleri´nde sabah gerçekleştirilen günün ilk idmanına core stabilizasyon çalışmaları ile başlandı.

Antrenmanın ana bölümünde genel kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası´ndaki günün ikinci antrenmanına koordinatif ısınma ile başlandı. Daha sonra sınırlı alanda altıya altı pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde 11´e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın sabah saat 10.30´da Florya Metin Oktay Tesisleri´nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.