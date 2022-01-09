Galatasaray'da hava toz duman

Galatasaray, Süper Lig'de kötü gidişatı durduramıyor. 7 maçlık olumsuz seriyi Fraport Tav Antalyaspor galibiyetiyle bozan Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor'a evinde 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar son 9 lig maçının sadece birinden 3 puan çıkarabildi. Ligdeki 20'nci maçında 7'nci mağlubiyetini alan Galatasaray'da hem yönetim, hem de teknik direktör Fatih Terim yüksek sesle tartışılıyor. Giresunspor maçının son bölümünde artık tribünler de protestoya başladı.

"TAKIM NİYE OYNAMIYOR?"

Galatasaray tribünleri, Giresunspor maçında futbolcular, yönetim ve Fatih Terim'i de protesto etti. Futbolculara, 'formayı çıkarın' diye seslenen Galatasaraylı taraftarlar, yönetimi istifaya davet ederken, teknik direktör Fatih Terim'e de "Takım niye oynamıyor" diye seslendi.

TERİM İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYOR

Teknik direktör Fatih Terim, projesine inandığını ifade ederken, sonuna kadar gideceğini söyleyip, şu an istifayı düşünmediğinin mesajını verdi. Başkan Burak Elmas ve yönetimi ise sessizliğini koruyor. Taraftar yönetimden de net açıklamalar bekliyor.

HAFTAYA HATAY DEPLASMANI

Lider Trabzonspor ile puan farkı 22'ye çıkarken, Galatasaraylıların şampiyonluk umutları artık tükendi. Haftaya Hatay deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılılar en azından Avrupa kupalarına gidebilmek için üst sıralara tırmanmaya çalışacak.