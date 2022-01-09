Galatasaray'da Hatayspor mesaisi

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan GZT Giresunspor maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise kuvvet ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynanan idman, interval koşuların ardından tamamlandı.

İzolasyon ve tedavi programı devam eden oyuncular ile birlikte milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra tedavileri süren Fernando Muslera ve Mbaye Diagne antrenmanda yer almadı.

Giresunspor maçında üst arka adale grubunda ağrı hisseden Kaan Arslan’ın sağlık durumu hakkındaki bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek olan tetkiklerin ardından yapılacak.

Yarın izin yapacak sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor maçının hazırlıklarını 11 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.