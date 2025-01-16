Galatasaray'da Hatayspor hazırlığı
Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig’in 20'nci haftasında Hatayspor'a konuk olacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 20. haftasında yarın saat 20.00’de Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.