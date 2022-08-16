AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma ile başlayan idman, üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip sabah yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.