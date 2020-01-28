Galatasaray'da gündem yabancı sayısı

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Saracchi, Onyekuru ve Sekidika ile güçlendiren Galatasaray’da gidecek oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor.

Steven Nzonzi, Jimmy Durmaz, Emre Mor ve Yuto Nagatomo ile transfer döneminin sonuna kadar yolların ayrılması planlanıyor.

Kadrosunda 17 yabancı oyuncu bulunan Galatasaray, 14 yabancı oyuncuya lisans çıkartabilecek.

Bu nedenle sarı kırmızılıların en az 3 oyuncusu ile yollarını ayırması ya da lisansını askıya alması gerekecek.

Yolların ayrılma ihtimali en yüksek isim, sezon başında Roma’dan kiralanan Nzonzi…

Disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı kalan Fransız oyuncunun, transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve ara transfer döneminin sonuna kadar başka bir takıma gideceği öğrenildi.

Yuto Nagatomo’nun menajerinin farklı kulüpler ile temas halinde olduğu ancak henüz bir sonuç alamadığı ifade edildi.

Beklentileri karşılamayan Jimmy Durmaz ve Emre Mor için de transfer döneminin son gününe kadar teklif gelmesinin bekleneceği öğrenildi.

Kadroda düşünülmeyen oyuncuların takım bulamama ihtimalini de göz önünde bulunduran Galatasaray yönetimi, uzun süreli sakatlığı bulunan Luyindama ile Nzonzi ve Nagatomo’nun lisansını askıya almayı planlıyor.