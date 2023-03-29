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Galatasaray'da gözler yeniden lige çevrildi

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın tamamlanmasının ardından, gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi

Giriş: 29.03.2023 - 13:10 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da gözler yeniden lige çevrildi
DHA

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor'a deplasmanda kaybederek galibiyet serisi son bulan lider Galatasaray'da teknik heyet, yeni bir sayfa açmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımından ligin 27'nci haftası oynanacak olan Adana Demirspor maçı için tam konsantre isterken; yaşanan yenilginin bir kırgınlık yaratmamasını sağlamayı hedefliyor.

KEREM'E BÜYÜK ROL

A Milli Takım'ın Ermenistan ile oynadığı maçta attığı golle galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu, her zaman olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın Adana Demirspor karşısındaki en büyük kozu olacak. Kerem, bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıktı, 8 gol ve 4 asiste imza attı.

MERTENS DÖNÜYOR

Öte yandan Galatasaray'da Dries Mertens sevinci yaşanıyor. Bir süredir sakatlığından dolayı takımdan uzak kalan ve dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılan Belçikalı yıldız, Adana Demirspor maçıyla birlikte sahalara geri dönüyor.

Mertens'in yokluğunda özellikle gol yollarında sıkıntı yaşayan Okan Buruk, 10 numarasının sahalara dönmesiyle birlikte yeniden eski oyun planına dönmeyi hedefliyor. Buruk, Mertens'in yokluğunda Rashica'nın 10 numarada gösterdiği performanstan memnun kalsa da Mertens'in oyun aklının sarı-kırmızılı takımda çok önemli bir yeri olduğuna inanıyor. Buruk'un, bundan dolayı Mertens'in Adana Demirspor maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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