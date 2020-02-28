Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas oyunları oynadığı, idmanın ana bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Mario Lemina'nın, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada özel çalıştığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.