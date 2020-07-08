Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile mücadele eden Galatasaray sahadan 4-1 mağlubiyet ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde oynadığı son 7 maçta galibiyete uzanamadı. Aslan, ligde en son 1 Mart’ta Gençlerbirliği’ni mağlup etti. Cimbom daha sonra oynadığı müsabakalarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor, Trabzonspor ve Alanyaspor'a yenildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."