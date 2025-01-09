Galatasaray'da Gabriel Sara endişesi!
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Rams Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da Gabriel Sara, ağrı hissettiği gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Rams Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, tedbir amaçlı yapılan antrenmana çıkmadı.
25 yaşındaki yıldızın günü buz tedavisiyle geçirdiği öğrenilirken, cuma günü son durumuna bakılacağı ve gerekirse MR'a gireceği öğrenildi.
G.Saray, 12 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Rams Başakşehir'le ligde kozlarını paylaşacak.