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Galatasaray'da futbolcular sağlık kontrollerinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray'da futbolcular, sağlık kontrollerinden geçti

Giriş: 04.07.2023 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da futbolcular sağlık kontrollerinden geçti
İHA

Yeni sezon çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da futbolcuların sağlık kontolleri başladı.

Kamp ve hazırlık maçları öncesinde Medicana International İstanbul Hastanesi’nde yapılan tetkik ve kontrollerde Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Fredrik Midtsjo Kazımcan Karataş, Yusuf Demir, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Mathias Ross ve Olimpiu Morutan'a göz, ortopedi, genel cerrahi, nöroloji, kardiyoloji, kulak burun boğaz, dahiliye muayenelerinin yanı sıra, radyoloji, eko-efor, solunum fonksiyon testi ve kan tetkikleri yapıldı.

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