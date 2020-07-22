Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları sonrası taktik idman yapıldı. Yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle antrenman sona erdi.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Sarı-kırmızılılar yarın özel uçakla Antalya'ya gidecek ve son antrenmanını Belek'te yaptıktan sonra kampa girecek.