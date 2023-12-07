Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        37
        Galatasaray
        GS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        17
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın üyeliklerine askı talebi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın üyeliklerine askı talebi

        Galatasaray Kulübünün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılırken divan kurulu üyesi Taner Aşkın, Denizbank eski Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında adı müşteki sıfatıyla geçen kulüp üyeleri Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın üyeliklerinin askıya alınmasını önerdi

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 07.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terim ve Akman için askı talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Kulübünün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşma yapan divan kurulu üyelerinden olan Taner Aşkın, gündemden düşmeyen Denizbank eski Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davasında adı müşteki sıfatıyla geçen kulüp üyeleri Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın üyeliklerinin askıya alınmasını önerdi.

        Konuşmasında "Kara para olayında Galatasaray'ın adı konuşuluyor. Futbolcular bu işe girişmiş ama kulübün adının geçmesinden rahatsız oluyorum. Kulübe üye olanlarından, üyeliklerinin dondurulması için başvuru yapmalarını talep ediyorum. Yapmazlar ise üyelik hakları bakî kalmak üzere üyeliklerinin dondurulmasını talep ediyorum ifadelerini kullandı.

        Divan kurulu başkanı Aykutalp Derken ise davanın kulüp ile bir ilgisinin olmadığını, hukuki sürecin devam ettiğini ve üyeliklerin sona erdirilebilmesi için nihayete eren bir suç kararının bulunması gerektiğini dile getirdi.

        Diğer yandan aynı zamanda ihale komisyonunda da yer alan Taner Aşkın bu görevinden de istifa etti. Dursun Özbek'in teveccühü ile ihale komisyonuna girdiğini belirten Aşkın, "4-5 ay önce sorduğum soru karşıma geldi. Müspet ya da menfi bu işin içinde olmak istemem. Görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        Habertürk Anasayfa