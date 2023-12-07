Galatasaray'da Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın üyeliklerine askı talebi

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Galatasaray Kulübünün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşma yapan divan kurulu üyelerinden olan Taner Aşkın, gündemden düşmeyen Denizbank eski Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davasında adı müşteki sıfatıyla geçen kulüp üyeleri Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın üyeliklerinin askıya alınmasını önerdi.

Konuşmasında "Kara para olayında Galatasaray'ın adı konuşuluyor. Futbolcular bu işe girişmiş ama kulübün adının geçmesinden rahatsız oluyorum. Kulübe üye olanlarından, üyeliklerinin dondurulması için başvuru yapmalarını talep ediyorum. Yapmazlar ise üyelik hakları bakî kalmak üzere üyeliklerinin dondurulmasını talep ediyorum ifadelerini kullandı.

Divan kurulu başkanı Aykutalp Derken ise davanın kulüp ile bir ilgisinin olmadığını, hukuki sürecin devam ettiğini ve üyeliklerin sona erdirilebilmesi için nihayete eren bir suç kararının bulunması gerektiğini dile getirdi.

Diğer yandan aynı zamanda ihale komisyonunda da yer alan Taner Aşkın bu görevinden de istifa etti. Dursun Özbek'in teveccühü ile ihale komisyonuna girdiğini belirten Aşkın, "4-5 ay önce sorduğum soru karşıma geldi. Müspet ya da menfi bu işin içinde olmak istemem. Görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.