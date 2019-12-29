29 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını sergiledi.
Galatasaray'ın başındaki 4. dönemini geçiren Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekiple 10. kez ilk yarının tamamında görev yaptı.
Fatih Terim yönetiminde en az puan topladığı ilk yarı performansını 29 puanla 2003-2004 ve 2018-2019 sezonlarında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon elde ettiği 27 puanla söz konusu sezonların gerisinde kaldı.
Galatasaray'ın Fatih Terim yönetimindeki ilk yarı performansları şöyle:
|Sezon
|Sıra
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1996-1997
|1
|17
|14
|2
|1
|50
|15
|35
|44
|1997-1998
|3
|17
|10
|3
|4
|38
|22
|16
|33
|1998-1999
|3
|17
|11
|4
|2
|47
|19
|28
|37
|1999-2000
|1
|17
|13
|3
|1
|36
|14
|22
|42
|2002-2003
|2
|17
|11
|3
|3
|27
|17
|10
|36
|2003-2004
|5
|17
|8
|5
|4
|27
|23
|4
|29
|2011-2012
|1
|17
|11
|4
|2
|27
|11
|16
|37
|2012-2013
|1
|17
|9
|6
|2
|34
|20
|14
|33
|2018-2019
|5
|17
|8
|5
|4
|30
|21
|9
|29
|2019-2020
|17
|7
|6
|4
|23
|15
|8
|27
SON 9 SEZONUN EN KÖTÜ İLK YARI PERFORMANSI
Galatasaray, Süper Lig'de son 9 sezonda en az puan topladığı ilk yarı performansını sergiledi.
Sarı-kırmızılı ekip, ligde 46 puanla 8. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonunun ilk yarısını 23 puanla tamamlamıştı. Bu sezon 27 puan toplayan Galatasaray, 2010-2011'den sonra ilk yarılar itibarıyla en az puan aldığı sezonu yaşadı.
Galatasaray'ın son 9 sezondaki ilk yarı performansı şu şekilde:
|Sezon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|2011-2012
|17
|11
|4
|2
|27
|11
|16
|37
|2012-2013
|17
|9
|6
|2
|34
|20
|14
|33
|2013-2014
|17
|9
|6
|2
|28
|17
|11
|33
|2014-2015
|17
|12
|2
|3
|28
|18
|10
|38
|2015-2016
|17
|8
|6
|3
|38
|23
|15
|30
|2016-2017
|17
|11
|3
|3
|31
|16
|15
|36
|2017-2018
|17
|11
|2
|4
|37
|22
|15
|35
|2018-2019
|17
|8
|5
|4
|30
|21
|9
|29
|2019-2020
|17
|7
|6
|4
|23
|15
|8
|27
İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ KORUYAMADI
Galatasaray, 41 maç süren iç saha yenilmezlik serisini sürdüremedi.
Sarı-kırmızılı takımın, Türk Telekom Stadı'nda 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra elde ettiği 41 maçlık yenilmezlik serisi, 12. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasıyla sona erdi.
Galatasaray, 1-0 mağlup olduğu Medipol Başakşehir karşılaşmasından önce sahasında çıktığı 41 lig maçında 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşamıştı.
DEPLASMAN SIKINTISI SÜRÜYOR
Galatasaray'ın son yıllarda yaşadığı deplasman sorunu bu sezon da devam etti.
Ligin ilk yarısında sahasındaki 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 18 puan toplayan Galatasaray, maç başına 2 puan ortalaması yakaladı.
Sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 9 puan alabildi. Galatasaray'ın dış sahadaki puan ortalaması 1,12 oldu.
SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, sezonun ilk yarısında sakatlıklardan dolayı sıkıntılı bir süreç geçirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte, ilk yarıda Radamal Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama uzun süreli sakatlık yaşadı.
Galatasaray Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Jean Michael Seri ve Şener Özbayraklı gibi önemli futbolcularından da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta yararlanamadı.
ŞAMPİYONLUK SAYISINDA RAKİPSİZ
Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam unvanını taşıyor.
Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 12. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 8 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.
Terim, ayrıca ligde üst üste en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına da sahip. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 kez mutlu sona ulaştı.
GALATASARAY'DA 20 KUPA KAZANDI
Fatih Terim, Galatasaray'da daha önce 20 kez kupa sevinci yaşadı.
Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 8 lig, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!