Galatasaray'da Fatih Karagümrük mesaisi!
Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 14.08.2025 - 22:51 Güncelleme: 14.08.2025 - 22:51
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 2'nci haftasında yarın saat 21.30’da RAMS Park’ta Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ