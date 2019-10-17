Milli aranın ardından gözler Süper Lig'e çevrilirken 8. haftanın açılış maçında Galatasaray, Sivasspor'u konuk edecek.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılılarda sakatların durumu can sıkarken en büyük eksik Radamel Falcao... Kolombiyalı yıldızın zorlu maçta oynamayacak olması nedeniyle de hücumda Andone'a büyük sorumluluk düşüyor.

Aslan'da sakatlığı bulunan diğer iki isim Mario Lemina ile Luyindama'nın durumu ise bugün belli olacak. 27 yaşındaki stoperin maçta büyük bir aksilik olmazsa oynayacağı belirtilirken Lemina'nın ise sahada olma ihtimalinin yüzde 51 olduğu kaydedildi.