Galatasaray'da Falcao bilmecesi! İndirim yoksa ayrılık var! Spor haberleri

Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Yeni sezon için yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde top başı yapacak olan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan yüksek maaşlı oyuncuların indirime gitmesini talep ediyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; koronavirüs sonrası ekonomisi bozulan Cimbom, ilk olarak takımda en yüksek maaş alan isim olan Radamel Falcao'nun indirime gitmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

İNDİRİM OLMAZSA AYRILIK KAPIDA

Karantina döneminde takımdaki tüm oyuncuları yalnızca geçen sezon için yüzde 15 indirim yapmaya ikna eden Cengiz yönetimi, şimdi bu anlaşmanın devam etmesini ve oranın arttırılmasını talep ediyor. Galatasaray'dan yıllık net 5 milyon Euro kazanan Kolombiyalı yıldızın maaşını 3.5 milyon Euro'ya düşürmek isteyen yönetim, Falcao'nun menajeriyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Önümüzdeki sezon bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'yu bulan maaşı ödemekte zorlanacaklarını bilen Sarı-Kırmızılı yönetimin, aksi halde Falcao'nun takımdan ayrılması görüşünde olduğu öğrenildi.