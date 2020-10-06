Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa karşılaşması sonrası tetkikleri gerçekleştirilen Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği kaydedildi.

İki futbolcunun da tedavisine başlandığı aktarıldı.