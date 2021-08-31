Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, mayıs ayında yapılması gereken olağan seçimli genel kurulun iptal edilmesi gerekçesiyle disipline sevk edilen Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetime ceza verilmediğini duyurdu. Sanver yaptığı açıklamada "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimi hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi" ifadelerine yer verdi.

MARCAO AÇIKLAMASI

Remzi Sanver ayrıca takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao'yla ilgili de konuştu. Sanver, Brezilyalı futbolcu için savunma yapmadıklarını hatırlatarak "Spor kulüpleri oyuncularının sadece bedensel gelişimleri değil, ahlaki gelişimlerinden de sorumludur. Bu bilinci, bu olayda da ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Yanlışa doğru demek ilkesizliğine düşmedik" dedi.

Oğulcan Çağlayan transferi konusunda anlaşmazlık yaşanan Rizespor'la ilgili de konuşan Sanver, "Galatasaray ile Rizespor arasında bir ihtilaf var. Dün, Rizespor'un bizi itham eden sert açıklamaları oldu, bizim bu ithamlara cevap veren sert açıklamalarımız oldu. Bizim ne Rizespor'la, ne de başka bir rakibimizle husumetimiz olamaz" yorumunda bulundu.