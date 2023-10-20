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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Erden Timur, PFDK'ye sevk edildi - Galatasaray Haberleri

        Erden Timur, PFDK'ye sevk edildi

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, PFDK'ye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:06 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:07
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        Erden Timur, PFDK'de
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamada, Erden Timur'un, medyaya verdiği demeçte yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" ile "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" gerekçeleriyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

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