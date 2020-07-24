Süper Lig'de son haftada Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Emre Akbaba şoku yaşanıyor! 3. dakikada sağ kanatta atılan pasa hareketlenen tecrübeli futbolcu kendini yere bıraktı.

Sahaya giren sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasında kenara değişiklik işareti yapıldı ve Ömer Bayram 5. dakikada oyuna dahil oldu.