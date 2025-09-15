Galatasaray'da Eintracht Frankfurt mesaisi başladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak Galatasaray hazırlıklarına başladı.
Giriş: 15.09.2025 - 20:32 Güncelleme: 15.09.2025 - 20:32
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular pas ve topa sahip olma çalışmaları ve çift kale maç yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın 11.00'deki idmanla sürdürecek.
