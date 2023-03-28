Galatasaray, Süper Lig´in 27'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri´nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde 8´e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma ve top kapma çalışması ile sona erdi. Sarı- kırmızılı ekipte, Dries Mertens antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 17.30´da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.