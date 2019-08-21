Transfer çalışmalarını sürdüren ve Falcao transferine kenetlenen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor!

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılılar, geçen ay kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor ve geçen sezonun devre arası transfer döneminin son gününde 1,5 yıllığına kiralanan Kostas Mitroglou'yla yollarını ayırıyor.

Fatih Terim'in gözüne girmesine rağmen yabancı kontenjanına takılan Nijeryalı savunmacı, La Liga 2 ekiplerinden Almeria'ya kiralandı.

Geçen sezon devre arası transfer döneminin son gününde Mbaye Diagne ile birlikte kadroya katılan ve bekleneni veremeyen Yunan golcü ile de yollar ayrılıyor. Mitroglou için için PSV ile yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlandı.

İKİ GENÇ DE YUVADAN UÇUYOR

Galatasaray'ın iki genç futbolcusuyla da yollarını ayıracağı, futbolcuların tecrübe kazanmaları açısından kiralanacağı öğrenildi.

Dört ayrılığın da kısa süre içerisidne resmileşmesi ve KAP'a bildirilmesi bekleniyor.