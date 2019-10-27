Sosyal medya hesabından mücadelede görev alamayacağını belirten Donk, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıyım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım."