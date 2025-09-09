Galatasaray'da Divan Kurulu zamanı!
Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Giriş: 09.09.2025 - 09:53 Güncelleme: 09.09.2025 - 09:53
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda Galatasaray'ın 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin yıllık finansal raporuyla ilgili bilgi sunumu ile Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik sunumu gerçekleştirilecek.
Sunumun ardından raporlarla ilgili üyelerin görüşleri alınacak.
