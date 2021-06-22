Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran'daki olağan seçimli genel kurulda sarı-kırmızılıların 38. başkanı seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulunun görevi devralma töreni, Türk Telekom Stadı'ndaki yönetim kurulu toplantı odasında gerçekleştirildi.

Eski ve yeni yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği törende Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Verdiğiniz emek için size teşekkür ederiz. Sizin ve ekibinizin tecrübelerinden yararlanmak isteriz. Size sağlıklı bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Kulübün 37. başkanı Mustafa Cengiz ise yeni yönetime her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Candan başarılar diliyorum. Yapılacak çok iş var. Biz size her noktada yardımcı oluruz. Tek hayalimiz güzel neticeler almak." ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreni, yeni başkan Burak Elmas ve eski başkan Mustafa Cengiz'in hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

SPORTİF AŞ'DE GÖREV DEĞİŞİMİ YAPILDI

Galatasaray Sportif AŞ'de istifa eden yönetim kurulu başkanı Mustafa Cengiz'in yerine Burak Elmas seçildi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Yönetim kurulu başkanımız Sayın Mustafa Cengiz 22.06.2021 tarihi itibariyle yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiştir. Sayın Mustafa Cengiz'in istifasıyla boşalan yönetim kurulu başkanlığına Sayın Burak Elmas seçilmiştir." denildi.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle 31 Mayıs'ta istifa eden Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'in yerine de Bikem Kanık atandı.