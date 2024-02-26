Galatasaray'da derbi öncesi sınırda olan oyuncular kart görmedi
Galatasaray'da sarı kart sınırında bulunan Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira, Antalyaspor maçını kart görmeden tamamladı. Bu isimler, Beşiktaş'la gelecek hafta oynanacak derbide forma giyebilecek.
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyordu. Bu 3 futbolcu mücadeleyi sarı kart görmeden tamamladı.
Maçta Kerem Aktürkoğlu ile Davinson Sanchez 11’de başlarken, Oliveira ise sonradan oyuna dahil oldu. Teknik Direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde bu 3 futbolcu, gelecek hafta Dolmabahçe’deki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.