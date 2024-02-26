Galatasaray'da derbi öncesi sınırda olan oyuncular kart görmedi

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Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyordu. Bu 3 futbolcu mücadeleyi sarı kart görmeden tamamladı.

Maçta Kerem Aktürkoğlu ile Davinson Sanchez 11’de başlarken, Oliveira ise sonradan oyuna dahil oldu. Teknik Direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde bu 3 futbolcu, gelecek hafta Dolmabahçe’deki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.